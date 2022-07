Covid Italia, Iss: oltre 1 milione di contagi in 2 settimane (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos Salute) - contagi da coronavirus in Italia, a luglio, in due settimane, fra l'11 e il 24 sono stati segnalati 1.105.799 nuovi casi di Covid-19, di cui 738 deceduti. Il dato è contenuto nel Report settimanale esteso dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) sulla sorveglianza epidemiologica. In totale, nel nostro Paese, dall'inizio dell'epidemia fino al 27 luglio sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata 20 milioni 883.670 casi, di cui 168.075 deceduti. Le persone che non sono vaccinate contro Covid-19 finiscono in terapia intensiva 4 volte più di chi ha fatto la dose booster, emerge dal Report che cita dati rilevati nel periodo 10 giugno-10 luglio. E le persone non vaccinate contro Covid-19 muoiono circa 6 volte e mezzo di più ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos Salute) -da coronavirus in, a luglio, in due, fra l'11 e il 24 sono stati segnalati 1.105.799 nuovi casi di-19, di cui 738 deceduti. Il dato è contenuto nel Report settimanale esteso dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) sulla sorveglianza epidemiologica. In totale, nel nostro Paese, dall'inizio dell'epidemia fino al 27 luglio sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata 20 milioni 883.670 casi, di cui 168.075 deceduti. Le persone che non sono vaccinate contro-19 finiscono in terapia intensiva 4 volte più di chi ha fatto la dose booster, emerge dal Report che cita dati rilevati nel periodo 10 giugno-10 luglio. E le persone non vaccinate contro-19 muoiono circa 6 volte e mezzo di più ...

fattoquotidiano : Da un estremo all’altro. Wuhan in lockdown per 4 asintomatici col Covid. In Italia tutti zitti sui 1000 morti in 7… - LaVeritaWeb : Arriva la «paghetta» dall’Europa per l’accoglienza dei rifugiati dall’Ucraina: 433 milioni di euro per Belgio, Luss… - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: registrato in Italia il primo caso della nuova variante Centaurus #centaurus #covid #coronavirus #iss… - infoitinterno : Covid oggi Italia, 49.571 contagi e 121 morti - gilb031 : RT @italiana__doc: Per la prima volta in Italia l’elisir sarà analizzato. Avv. Morante “noi faremo da apripista”. Un imprenditore ultra 50n… -