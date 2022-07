Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2022 ore 09:15 (Di venerdì 29 luglio 2022) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2022 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE Roma, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO CODE SULLA CASSIA BIS, TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO; CODE ANCHE SULLA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 luglio 2022)DEL 29 LUGLIOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCONE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO CODE SULLA CASSIA BIS, TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO; CODE ANCHE SULLA ...

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Linea 020 momentaneamente sospesa per guasto. - romamobilita : #Roma #viabilità Incidente sulla Togliatti altezza via Tiburtina, traffico rallentato. - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Auto in sosta d'intralcio in via della Lucchina, la linea bus 546 devia in direzione Val… - romamobilita : #Roma #viabilità Colombo, code per incidente tra via Pindaro e via di Acilia, direzione Eur. - romamobilita : #Roma #viabilità Cassia bis, lavori tra svincolo di Prima Porta e il Gra. Restringimenti di carreggiata, code tra C… -