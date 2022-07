Ucraina: media locali, '40 detenuti morti e 130 feriti in attacco Kiev a prigione nella Dnr' (Di venerdì 29 luglio 2022) Kiev, 29 lug. (Adnkronos) - A causa dell'attacco alla prigione di Olenivka, nella regione di Donetsk, sono morti almeno 40 prigionieri militari ucraini e feriti 130. L'autoproclamata Repubblica di Donetsk (Dnr) accusa le forze armate di Kiev di aver attaccato la prigione. Lo riportando i media della Dnr. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022), 29 lug. (Adnkronos) - A causa dell'alladi Olenivka,regione di Donetsk, sonoalmeno 40 prigionieri militari ucraini e130. L'autoproclamata Repubblica di Donetsk (Dnr) accusa le forze armate didi aver attaccato la. Lo riportando idella Dnr.

