Ucraina | Lavrov a Blinken | “Obiettivi saranno raggiunti”

(Adnkronos) – Antony Blinken e Sergey Lavrov si sono parlati, per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina il 24 febbraio scorso. Il segretario di Stato americano ha detto di aver avuto "una conversazione franca e diretta" con il ministro degli Esteri russo, che ha esortato ad accettare "l'offerta sostanziale" proposta da Washington sullo scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia. "Non posso darvi una valutazione se penso che le cose siano più o meno probabili" dopo il colloquio, ha ammesso il capo della diplomazia di Washington, osservando che era importante che Lavrov ascoltasse da lui direttamente le questioni. "Ho sollevato con lui quello che avevo detto che avrei sollevato", ha continuato Blinken, in un riferimento ai temi da lui anticipati, dall'export di grano allo scambio di ...

