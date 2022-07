“Tutto annullato”. Il dietrofront di Mediaset su Barbara D’Urso, la notizia è ufficiale (Di venerdì 29 luglio 2022) Barbara D’Urso, dietrofront di Mediaset. Con la caduta del governo presieduto da Mario Draghi i piani alti del Biscione hanno deciso di modificare il palinsesto. E così alcuni programmi il cui inizio era previsto per settembre anticiperanno la messa in onda. Su Rete4, ad esempio, vedremo prima del tempo Roberto Del Debbio col suo “Dritto e rovescio”. Ma anche “Quarta Repubblica” con Nicola Porro e “Fuori dal coro” con Mario Giordano saranno trasmessi prima del previsto. La stessa sorte sembrava riservata a Barbara D’Urso che in questo periodo si sta godendo il meritato riposo. Carmelita si rilassa e si diverte pubblicando un video in cui prende il sole in mezzo alla piscina. Con le elezioni anticipate al 25 settembre, però, il portale di Davide Maggio aveva dato la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 luglio 2022)di. Con la caduta del governo presieduto da Mario Draghi i piani alti del Biscione hanno deciso di modificare il palinsesto. E così alcuni programmi il cui inizio era previsto per settembre anticiperanno la messa in onda. Su Rete4, ad esempio, vedremo prima del tempo Roberto Del Debbio col suo “Dritto e rovescio”. Ma anche “Quarta Repubblica” con Nicola Porro e “Fuori dal coro” con Mario Giordano saranno trasmessi prima del previsto. La stessa sorte sembrava riservata ache in questo periodo si sta godendo il meritato riposo. Carmelita si rilassa e si diverte pubblicando un video in cui prende il sole in mezzo alla piscina. Con le elezioni anticipate al 25 settembre, però, il portale di Davide Maggio aveva dato la ...

