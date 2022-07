Tragedia a Hong Kong durante un concerto: lo schermo gigante precipita su due ballerini (video) (Di venerdì 29 luglio 2022) Drammatico incidente a Hong Kong dove uno schermo gigante è caduto su due ballerini durante un concerto. Le immagini riprese da più angolazioni hanno fatto rapidamente il giro del web. L’incidente è accaduto giovedì sera, all’Hong Kong Coliseum di Kowloon, quando uno schermo gigante è caduto sul palco durante un’esibizione della popolare band pop Mirror a Hong Kong, ferendo due ballerini e spingendo l’amministrazione locale a ordinare un’indagine sull’accaduto. Gli artisti feriti sono stati portati d’urgenza al Queen Elizabeth Hospital giovedì e tre membri del pubblico sono stati curati per lo shock, ha detto venerdì un portavoce ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Drammatico incidente adove unoè caduto su dueun. Le immagini riprese da più angolazioni hanno fatto rapidamente il giro del web. L’incidente è accaduto giovedì sera, all’Coliseum di Kowloon, quando unoè caduto sul palcoun’esibizione della popolare band pop Mirror a, ferendo duee spingendo l’amministrazione locale a ordinare un’indagine sull’accaduto. Gli artisti feriti sono stati portati d’urgenza al Queen Elizabeth Hospital giovedì e tre membri del pubblico sono stati curati per lo shock, ha detto venerdì un portavoce ...

