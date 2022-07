Sky, ricavi e abbonati in calo nel primo semestre (Di venerdì 29 luglio 2022) Comcast, la società che controlla la pay-tv satellitare Sky, ha pubblicato i conti del secondo trimestre (e del primo semestre) del 2022. I primi sei mesi dell’anno si sono chiusi con ricavi per oltre 60 miliardi di dollari (oltre 30 miliardi di dollari nel trimestre), in aumento rispetto agli oltre 55 miliardi dello stesso periodo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 29 luglio 2022) Comcast, la società che controlla la pay-tv satellitare Sky, ha pubblicato i conti del secondo trimestre (e del) del 2022. I primi sei mesi dell’anno si sono chiusi conper oltre 60 miliardi di dollari (oltre 30 miliardi di dollari nel trimestre), in aumento rispetto agli oltre 55 miliardi dello stesso periodo Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : Sky, il mercato italiano pesa sul calo degli abbonati a livello globale: nel primo semestre ricavi giù del 9%… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Sky, ricavi e abbonati in calo nel primo semestre: Comcast, la società che controlla la pay-tv… - tvdigitaldivide : Comcast: in calo gli abbonati Sky in Italia. Giù i ricavi della pay-tv - -