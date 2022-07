Salvini | i russi e il Copasir | in questi finti scoop sento uno stantio odore di fregatura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ilcontrolla i Servizi, non è un altro 007! Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il, è un organo molto importante perché ha il compito di controllare la nostra intelligence. Deve cioè monitorare le attività degli 007 che sono per definizione molto segrete e che in Italia, come è noto, hanno molto spesso deviato dai loro compiti istituzionali di garanzia della sicurezza di tutti noi. Il Comitato parlamentare dovrebbe essere un presidio democratico con il supremo compito di impedire che le nostre risorse umane, tecnologiche, cibernetiche vengano distratte dai fini per le quali la Repubblica li finanzia e che sono stabiliti dalla Costituzione e dal Parlamento. Tutto questo discorso può sembrare un sermone ma è per dire che ilnon è una ennesima agenzia di spionaggio, come sembrerebbe indicare ...