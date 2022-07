Roma, il Comune assume: 600 posti a tempo indeterminato per nidi e scuole dell’infanzia (Di venerdì 29 luglio 2022) Con l’anno scolastico 2022/2023 Roma Capitale dà l’avvio a 600 assunzioni a tempo indeterminato per il personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali. Subito 200 persone, le altre nei primi mesi del 2023 Entro settembre saranno assunte 200 unità complessive di personale e le restanti 400 nei primi mesi del 2023, fa sapere il Comune. Con una Memoria di Giunta approvata oggi in Campidoglio si prevedono anche interventi volti a potenziare l’organico delle strutture educative e scolastiche con una particolare attenzione a quello dedicato all’inclusione nelle sezioni in cui sono presenti bambini e bambine con disabilità: si tratta di ulteriori 250 unità per i nidi, circa 60 per le scuole d’infanzia e 250 relative al personale per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 luglio 2022) Con l’anno scolastico 2022/2023Capitale dà l’avvio a 600 assunzioni aper il personale deie dellecomunali. Subito 200 persone, le altre nei primi mesi del 2023 Entro settembre saranno assunte 200 unità complessive di personale e le restanti 400 nei primi mesi del 2023, fa sapere il. Con una Memoria di Giunta approvata oggi in Campidoglio si prevedono anche interventi volti a potenziare l’organico delle strutture educative e scolastiche con una particolare attenzione a quello dedicato all’inclusione nelle sezioni in cui sono presenti bambini e bambine con disabilità: si tratta di ulteriori 250 unità per i, circa 60 per led’infanzia e 250 relative al personale per ...

