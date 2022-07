Napoli Raspadori | De Laurentiis chiama il Sassuolo | un colpo in attacco da chiudere in fretta

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ilha scelto iline Desi sarebbe messo in prima linea perdelIlha scelto iline Desi sarebbe messo in prima linea perdel. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro avrebbeto i neroverdi per iniziare a intavolare le trattative. Ilgiusto per Spalletti perché può giocare alle spalle della punta o centravanti. Illo valuta 35 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Carnevali conferma: 'Il Napoli ci ha chiesto Raspadori, vediamo come finirà' - Gazzetta_it : Sassuolo, il d.s. Carnevali: 'Il Napoli ci ha chiesto Raspadori. E Frattesi...' #calciomercato - claudioruss : Carnevali, ad del #Sassuolo, a Sky: “#Raspadori? Non abbiamo bisogno di vendere, ma frenare un calciatore che ha am… - ilnapolionline : Napoli-Raspadori, c'è da vincere la 'resistenza' del Sassuolo - - Napoletano1911 : RT @Laudantes: Giacomo Raspadori, 22 anni, l'ultima spiaggia del Trequartista Spallettiano. Trequartista, ala adattata, ma tanto movimento… -

: il tentativo per Giacomo: per i tifosi si riaccende la speranza .: un'estate che sa di rivoluzione. Quella delè stata una sessione di calciomercato ...CASTEL DI SANGRO - Prende consistenza il sogno chiamato. Ieri Carnevali, ad del Sassuolo , ha ammesso: " Ilce lo ha chiesto, vediamo come finirà ". Si lavora anche per lo scambio Simeone - Petagna . Al quartier generale dela ...Intervista dell'attaccante della Roma sul Corriere dello Sport. Nuovo obiettivo per i partenopei. In arrivo altri due colpi per Sarri. Lettera di Tacconi che sta in riabilitazione al figlio ...Qualcosa sembra essersi sbloccato in queste ore nella trattativa di calciomercato che potrebbe portare Giacomo Raspadori a vestire la maglia del Napoli. A quanto pare, Aurelio de Laurentiis avrebbe ch ...