Napoli | Mathias Olivera | “La squadra è forte | farò del mio meglio per onorare il numero 17”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel di Sangro – “I compagni e l’allenatore mi hanno accolto aldandomi sin da subito molta fiducia, ora voglio fare bene in campo. Sono stato fermo per qualche settimana, ora sto bene ho recuperato anche grazie al lavoro di tutto lo staff”. Inizia così la conferenza stampa di presentazione di, nuovo terzino sinistro del. Il difensore uruguaiano ha parlato anche della scelta deldi maglia: il 17 che è stato per anni quello di Marek Hamsik: “So quanto è importante il17 per i tifosi deldel mioper onorarlo”. Sulla rosa del: “Il livello dellaè molto alto. Penseremo partita dopo partita e ...