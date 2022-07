M5S: verso Appendino in lista, sua condanna 'colposa' non ferma candidatura (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - La carica degli sconosciuti. E' uno dei rischi che corre il M5S dopo la decisione -ancora non ufficializzata- di non derogare alla regola del tetto dei due mandati. Saltano, tra gli altri, Roberto Fico e Paola Taverna, Virginia Raggi e Danilo Toninelli (i più amati dalla base), Roberta Lombardi e la sua nemica di sempre, Virginia Raggi. E ancora Stefano Buffagni, Vito Crimi, Federico D'Incà e Riccardo Fraccaro. I nomi da spendere in campagna elettorale sono ridotti al lumicino, oltre a quello di Giuseppe Conte in pista resta, ad esempio, il ministro e capodelegazione Stefano Patuanelli. Resta ferma, poi, l'incognita Alessandro Di Battista. Spunta però, nei vertici del M5S, anche il nome di un altro volto noto del Movimento, l'ex sindaca Chiara Appendino: la sua candidatura, riferiscono fonti autorevoli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - La carica degli sconosciuti. E' uno dei rischi che corre il M5S dopo la decisione -ancora non ufficializzata- di non derogare alla regola del tetto dei due mandati. Saltano, tra gli altri, Roberto Fico e Paola Taverna, Virginia Raggi e Danilo Toninelli (i più amati dalla base), Roberta Lombardi e la sua nemica di sempre, Virginia Raggi. E ancora Stefano Buffagni, Vito Crimi, Federico D'Incà e Riccardo Fraccaro. I nomi da spendere in campagna elettorale sono ridotti al lumicino, oltre a quello di Giuseppe Conte in pista resta, ad esempio, il ministro e capodelegazione Stefano Patuanelli. Resta, poi, l'incognita Alessandro Di Battista. Spunta però, nei vertici del M5S, anche il nome di un altro volto noto del Movimento, l'ex sindaca Chiara: la sua, riferiscono fonti autorevoli ...

raffaellapaita : Grazie Presidente #Draghi. Grazie per la dedizione e il prestigio che hai regalato al nostro Paese. Oggi è un gior… - Antonio_Tajani : Oggi con il Presidente Berlusconi e tutti gli alleati del centrodestra di governo. C'è grande preoccupazione dopo l… - TV7Benevento : M5S: verso Appendino in lista, sua condanna 'colposa' non ferma candidatura - - ValterRimini : I poteri marci nemici degli italiani più deboli, hanno iniziato il massacro verso #Conte e il #M5S, unici ad occupa… - Giovann00341278 : RT @Pinucci63757977: Il lugubre Padellaro: 'la domanda da fare a Enrico Letta,persona intelligente e capace,è perché ha deciso di avviarsi… -