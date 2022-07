Il caos a Dover è lo specchio del mandato di Boris Johnson (Di venerdì 29 luglio 2022) «Quanto è pronto il porto di Dover al no deal? Al 100%». È una card propagandistica dei conservatori sui social, ancora online, del 21 settembre 2019. Il virgolettato è del ceo dell’infrastruttura Doug Bannister, al suo fianco Boris Johnson, da poco primo ministro, con addosso una pettorina sgargiante, divisa di una campagna trionfale verso il voto. Il no deal è stato scongiurato, la parabola politica di BoJo è naufragata, ma le code e i ritardi di questi giorni – per cui il governo ha tentato, invano, di incolpare i francesi – svelano l’ennesima bugia dei Tories invecchiata male. Un altro slogan sgonfiatosi alla prova dei fatti. Dal porto partono i traghetti per l’Europa. A una decina di chilometri da lì si trova, sempre in Kent, lo sbocco britannico del tunnel della Manica, che collega Folkstone a Calais. Lo scorso fine settimana, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 29 luglio 2022) «Quanto è pronto il porto dial no deal? Al 100%». È una card propagandistica dei conservatori sui social, ancora online, del 21 settembre 2019. Il virgolettato è del ceo dell’infrastruttura Doug Bannister, al suo fianco, da poco primo ministro, con addosso una pettorina sgargiante, divisa di una campagna trionfale verso il voto. Il no deal è stato scongiurato, la parabola politica di BoJo è naufragata, ma le code e i ritardi di questi giorni – per cui il governo ha tentato, invano, di incolpare i francesi – svelano l’ennesima bugia dei Tories invecchiata male. Un altro slogan sgonfiatosi alla prova dei fatti. Dal porto partono i traghetti per l’Europa. A una decina di chilometri da lì si trova, sempre in Kent, lo sbocco britannico del tunnel della Manica, che collega Folkstone a Calais. Lo scorso fine settimana, ...

