GF Vip | svelato il nome del sesto concorrente | la risposta in un’immagine condivisa da Alfonso Signorini

(Di venerdì 29 luglio 2022) Un’edizione del Gf Vip è già finita e l’altra già sta per cominciare. Così, da settimane, si susseguono i nomi dei papabili concorrenti o dei concorrenti di fatto già confermati. Unosu tutti però sembra da tempo nella rosa dei papabili nuovi inquilini e le ultime immagini postate proprio dapotrebbero appena aver dato la conferma definitiva. Antonino Spinalbese al GF Vip? L’indizio diAntonino Spinalbese non ha titoli, se non “ex di Belen”. Da mesi però si vociferava chegli stesse facendo la corte, dopo che al GF Vip ci era finita buona parte della famiglia: in particolare i due fratelli della Belu, Jeremias e Cecilia. Solo lei, la regina dei Rodriguez, no ha mai varcato la porta rossa del reality. ...

trashalgia : Svelato un nuovo concorrente del #GfVip ecco chi è ?? -

E dopo tante chiacchiere e rumor ecco che Tvblog.it hai nomi dei due presentatori. Chi ...rivelato che Pierpaolo Pretelli e la popolare influencer condurranno la prossima edizione del GF...... sul quale da anni cura una rubrica sul piccolo schermo, Costanzo haqual è uno dei suoi ... che ha preferito traslocare a Mediaset, come opinionista del Grande Fratello. Al posto della ... Wilma Goich salta la partecipazione al GF Vip/ 'Mi prendo l'estate per pensarci' Il sito "TV Blog" svela che Mediaset, per questa terza edizione del "GF Vip Party", ha scelto come due nuovi conduttori Soleil Sorgè e Pierpaolo Pretelli.