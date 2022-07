Esodo estivo 2022: i giorni da bollino nero quando NON partire (Di venerdì 29 luglio 2022) Tutto quello che bisogna sapere sull’Esodo estivo 2022: le previsioni del traffico sulle autostrade italiane. Le informazioni utili i giorni di più intenso traffico Con la fine di luglio e l’inizio di agosto arriva il momento delle grandi partenze per le vacanze estive, chiamato anche “Esodo estivo“. Come ogni anno, milioni di veicoli si riversano L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 29 luglio 2022) Tutto quello che bisogna sapere sull’: le previsioni del traffico sulle autostrade italiane. Le informazioni utili idi più intenso traffico Con la fine di luglio e l’inizio di agosto arriva il momento delle grandi partenze per le vacanze estive, chiamato anche ““. Come ogni anno, milioni di veicoli si riversano L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

enzomazza : La hit parade di oggi esattamente 50 anni fa. Le grandi fabbriche del Nord chiudevano per le ferie, iniziava l’esod… - wwwmeteoit : Previsioni traffico, bollino rosso nell’ultimo #weekend di luglio per l’esodo estivo - ValeDaRiz : RT @enzomazza: La hit parade di oggi esattamente 50 anni fa. Le grandi fabbriche del Nord chiudevano per le ferie, iniziava l’esodo estivo,… - skyeltonblues : RT @enzomazza: La hit parade di oggi esattamente 50 anni fa. Le grandi fabbriche del Nord chiudevano per le ferie, iniziava l’esodo estivo,… - fabiocavagnera : RT @motorionline: Previsioni #traffico e #meteo 29-31 luglio: via all’esodo estivo -