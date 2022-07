sportface2016 : #Empoli, #Zanetti: “Vogliamo creare una mentalità vincente, ora s’inizia a fare sul serio” - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Empoli-Pafos, Zanetti: “Creiamo mentalità vincente” #empolifc - empolici : RT @EmpoliCalcio: Alle 13.30 allo Sportzentrum di Wörgl l'amichevole col Pafos; ecco la formazione scelta da mister Zanetti ?? EMPOLI: Vica… - Yuro_23 : RT @EmpoliCalcio: Alle 13.30 allo Sportzentrum di Wörgl l'amichevole col Pafos; ecco la formazione scelta da mister Zanetti ?? EMPOLI: Vica… - EmpoliCalcio : Alle 13.30 allo Sportzentrum di Wörgl l'amichevole col Pafos; ecco la formazione scelta da mister Zanetti ?? EMPOLI… -

I ragazzi digiocano un calcio mediamente di buon livello, ma si vede che la condizione fisica non è al momento al top. Di seguito il tabellino.(4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Stojanovic (...Dopo la vittoria sul Trabzonspor, altra amichevole vinta in Austria per i toscani- Dopo il successo contro il Trabzonspor (1 - 0), altra vittoria in amichevole per l'di mister. Allo Sportzentrum di Worgl, in Austria, gli azzurri hanno battuto 2 - 1 i ciprioti del Pafos. Tutti nel primo tempo i gol: Haas sblocca il risultato al 4° per i toscani, pari ..."In questo periodo si lavora soprattutto sulla mentalita'. Vincere aiuta a vincere e aiuta a creare una mentalita' vincente". Cosi' ...Terminato il mini ritiro in terra austriaca, mister Paolo Zanetti traccia un bilancio. "E’ stato un buon test – dice l’allenatore –, ci siamo difesi bene e abbiamo mostrato la mentalità giusta, che po ...