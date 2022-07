“Due nuovi conduttori” GF Vip 7 | Mediaset ha scelto proprio quegli ex concorrenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 luglio 2022) Vanno avanti i preparativi per il GF Vip 7 targato, ancora una volta, Alfonso Signorini. Nelle ultime ore è arrivata la conferma di un nuovo concorrente: il popolare ex conduttore di Colpo Grosso Umberto Smaila. A confermare il nome dello storico volto di Colpo Grosso, è stata Deianira Marzano tramite le storie su Instagram, dove lo ha dato per certezza: “Confermato Umberto Smaila #GFVIP7”. Un colpo niente male. Smaila è digiuno dall’esperienza dei reality ma farà parlare di sé. Così mentre il cast si allarga. Tra i più probabili inquilini del GF Vip 7 ad oggi ci sono Chadia Rodriguez, l’ex di Belen Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi e forse anche Ginevra Lamborghini e George Ciupilan. Niente da fare invece per Maxi Lopez, ex calciatore ed ex marito di Wanda Nara, per Diego Armando Maradona Junior e per Jessica Notaro, la cui partecipazione è saltata o è stata ...