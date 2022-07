Conte ai vertici M5s: "Niente deroghe al limite dei due mandati" | Meloni: "Fdl sarà atlantista e al fianco dell'Ucraina" (Di venerdì 29 luglio 2022) Il leader dei pentastellati: 'Quella del Pd è un'ammucchiata, mai alleanze'. Conferenza stampa Calenda - Carfagna - ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 luglio 2022) Il leader dei pentastellati: 'Quella del Pd è un'ammucchiata, mai alleanze'. Conferenza stampa Calenda - Carfagna - ...

ilfoglio_it : ?? Nella notte le prime prove tecniche di asse gialloverde. Dialoghi in corso fra i vertici del Carroccio e quelli g… - GabriellaMan : RT @rtl1025: ??Non ci saranno deroghe al limite dei due mandati nel #M5s. Il leader Giuseppe #Conte lo avrebbe già comunicato ai vertici del… - MarinoBruschini : RT @FQLive: #ULTIMORA M5s, Conte ai vertici: 'Niente deroghe sul limite dei 2 mandati' - Maximo25188 : RT @FQLive: #ULTIMORA M5s, Conte ai vertici: 'Niente deroghe sul limite dei 2 mandati' - Sydwerehere : Conte annuncia ai vertici del Movimento: “Nessuna deroga al limite dei due mandati” In arrivo forti mal di pancia a cinque stelle -