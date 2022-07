Carlo Calenda | ecco Carfagna e Gelmini | «La parte migliore di FI ha lasciato» Mara | «Qui niente trame con Mosca»

LaVeritaWeb : Il presunto «fronte repubblicano» è una polveriera: Andrea Orlando e Carlo Calenda litigano, Renzi sgomita e il seg… - fanpage : #ElezioniPolitiche2022 Mara Carfagna comunica l'ingresso in Azione di Carlo Calenda. - ilfoglio_it : Mara Carfagna ha deciso di entrare a far parte di Azione di Carlo Calenda. “Ha una proposta europeista, liberale, g… - BroginiAlessio : Carlo #Calenda sarà il primo a fermare #Nadal in uno Slam quest'anno. #CampagnaElettorale - infoitinterno : Tra Mara Carfagna e Carlo Calenda è scoppiato l'amore -

Lo ha dettopresentando l'ingresso in Azione di Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini, ex azzurre. ''Fino al 20 luglio eravamo in un partito che aveva contribuito a far nascere un ...'Questa legislatura si è conclusa con i popolari, Forza Italia, che hanno mandato a casa l'italiano più illustre del mondo'. Lo ha detto il leader di Azione,, in una conferenza stampa presso l'Associazione Stampa estera in corso a Roma. 'Tocca a noi in questo momento difficile l'onere di rappresentare il mondo liberale e popolare', ha ...Elezioni politiche 2022 - La parte più illuminata di Forza Italia. Le presenta così Carlo Calenda Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, ministre del governo Draghi che hanno scelto di abbandonare dopo ...Roma, 29 lug (Adnkronos) - "Tajani, con cui ho grande empatia, quando va a Bruxelles tuona contro i populisti e i sovranisti. Quando passa le Alpi tuona contro i suoi alleati in Europa del ...