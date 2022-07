Cagliari, Pavoletti: 'Sento di aver sbagliato qualcosa, non era il momento di abbandonare la nave...' (Di venerdì 29 luglio 2022) Il centravanti del Cagliari, Leonardo Pavoletti, ha raccontato le sensazioni provate dopo la retrocessione ai microfoni di Sky Sports: "La... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022) Il centravanti del, Leonardo, ha raccontato le sensazioni provate dopo la retrocessione ai microfoni di Sky Sports: "La...

CagliariNews24 : Conferenza stampa #Lapadula: «Ho tanta voglia di fare bene. Posso giocare in coppia con #Pavoletti» - CagliariNews24 : Lapadula Pavoletti, Liverani studia come far convivere i due - CagliariNews24 : Pavoletti: «La rabbia c’è sempre, ma la usiamo per darci la carica» #Cagliari - CagliariNews24 : Leonardo Pavoletti, il colpo di testa resta un marchio di fabbrica del livornese #Cagliari - TUTTOB1 : Cagliari, Pavoletti: 'Per me era venuto il momento di prendere il timone della barca' -