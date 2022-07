Atletico Madrid, Koke su Ronaldo: 'Non ne parliamo in spogliatoio, abbiamo attaccanti di cui mi fido' (Di venerdì 29 luglio 2022) Koke, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha parlato a Director Gol in merito alle voci che vogliono i Colchoneros interessati all'ex... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022), centrocampista dell', ha parlato a Director Gol in merito alle voci che vogliono i Colchoneros interessati all'ex...

mirkocalemme : #Cristiano ha ribadito al #ManUtd l'intenzione di andarsene. L'#Atleti è in cima alla sua lista, ma l'operazione (f… - DiMarzio : #Calciomercato | @Udinese_1896, definiti gli ultimi dettagli per il passaggio di #Molina all’@Atleti. #Perez passa… - DiMarzio : #Calciomercato | Stop alla trattativa per Nehuen Perez all'@Udinese_1896 dall'@Atleti: problemi sull'ingaggio - sportli26181512 : Atletico Madrid, Koke su Ronaldo: 'Non ne parliamo in spogliatoio, abbiamo attaccanti di cui mi fido': Koke, centro… - iscorers : Atletico Madrid, Koke su Ronaldo: ‘Non ne parliamo in spogliatoio, abbiamo attaccanti di cui mi fido’ | Mercato -