UniBg | addio lezioni in streaming da casa | da settembre si torna in presenza

(Di giovedì 28 luglio 2022) Bergamo. È ufficiale: l’Università di Bergamoesclusivamente in. La conferma è arrivata dalla seduta del Senato accademico di lunedì 25 luglio: dasi riparte solo con lein aula, niente più direttaper seguire dae, di conseguenza, niente più registrazioni. La modalità duale attivata con grande velocità allo scoppio della pandemia verrà abbandonata. Una decisione complessa – che non ha mancato di sollevare il malcontento della comunità studentesca -, ma necessaria secondo l’Ateneo. “Abbiamo voluto mandare un messaggio forte e importante con il ritorno in– dichiara il Rettore Sergio Cavalieri -. Lo abbiamo ritenuto fondamentale perché abbraccia la vera missione dell’Università, che non è solo un luogo in cui si ...

Il Sole 24 ORE

Un ritorno in presenza che non si riduca al meroalla didattica a distanza. Bisogna vivere l'università fino in fondo, ...Un ritorno in presenza che non si riduca al meroalla didattica a distanza. Bisogna vivere l'università fino in fondo, ... Dopo la pandemia UniBg punta sull’esperienza, diretta e aumentata, della vita universitaria