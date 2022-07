Torino | Cairo | Juric e Vagnati avanti più uniti che mai

gippu1 : La situazione nel ritiro del #Torino è talmente tesa che da un momento all'altro Cairo può mandarci Giletti a fare tre ore di diretta. - diegofornero : Sono d’accordo con Urbano Cairo: non è giusto che lui metta ogni anno 20 milioni nel Torino. Infatti, fossi in lui,… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO BREMER, LA JUVENTUS HA PRESENTATO LA SUA OFFERTA AL TORINO: 40 MILIONI DI EURO + 7 DI BONUS. Deci… - Cucciolina96251 : RT @CorriereGranata: ??Il presidente #Cairo ha commentato a @RadioRadioWeb la furiosa lite di ieri tra #Juric e #Vagnati: “I due si sono par… - napolista : #Cairo: «#Juric e #Vagnati si sono chiariti e riappacificati. Vanno avanti più in sintonia che mai» Il presidente… -

"I due si sono parlati, chiariti, riappacificati: vanno avanti più in sintonia che mai, non c'è altro da aggiungere": così il presidente delUrbano, ai microfoni di RadioRadio, è tornato sul litigio tra l'allenatore, Ivan Juric, e il direttore tecnico, Davide Vagnati. Poche parole, quelle del patron granata, per provare a ...ha dato alstabilità economica e tecnica, dopo un iniziale up and down fra Serie A e Serie B, ma ha tolto ai suoi tifosi la voglia di sognare. Nei 10 campionati consecutivi disputati in ... Torino, Cairo chiude la questione Vagnati-Juric: "Si sono chiariti e ora sono in sintonia" succede", aveva detto Vagnati nel corso del suo lungo intervento a chiudere una giornata complicatissima per il Torino. Adesso le parole di Cairo, a tentare di voltare pagina e chiudere la vicenda ...SERIE A - Il presidente del Torino è intervenuto ai microfoni di RadioRadio dopo la lite tra il suo ds Vagnati e l'allenatore Juric: "Avanti insieme più uniti" ...