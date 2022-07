Torino | Cairo interviene sulla lite | segnato il destino di Juric!

(Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo il litigio avvenuto nel ritiro delin Austria tra il direttore tecnico Davide Vagnati e il mister Ivan Juric, arrivano le parole del presidentein merito all’accaduto. Proprio il patron della squadra piemontese ha dichiarato in un’intervista a RadioRadio che: ”I due si sono parlati, chiariti, riappacificati: vanno avanti più in sintonia che mai, non c’è altro da aggiungere“. Prova così a chiudere la vicenda il presidente del, usando poche parole e provando a far dimenticare lo spiacevole accaduto. JuricIl motivo della discussione, secondo alcune voci emerse, sarebbe la campagna acquisti dei granata, risultante scarna secondo l’allenatore serbo. Dopo le perdite di Belotti a parametro 0 e Bremer passato alla Juventus, i torinesi fanno fatica a cercare ...

gippu1 : La situazione nel ritiro del #Torino è talmente tesa che da un momento all'altro Cairo può mandarci Giletti a fare tre ore di diretta. - capuanogio : Tra #Juric e #Vagnati una rissa che umilia il #Torino. Il primo sconfitto è #Cairo che, promessa dopo promessa, ha… - diegofornero : Sono d'accordo con Urbano Cairo: non è giusto che lui metta ogni anno 20 milioni nel Torino. Infatti, fossi in lui,…

