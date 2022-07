Shawn Mendes cancella il tour: “La salute è la mia priorità. Tornerò quando sarò guarito” (Di giovedì 28 luglio 2022) Questa volta Shawn Mendes non ce l’ha fatta. Se pochi giorni fa aveva comunicato ai fan che avrebbe posticipato le restanti date del tour perché era giunto al “punto di rottura”, ora il cantautore cancella tutti gli show poiché ha bisogno di mettere la propria salute mentale al primo posto. La comunicazione arriva direttamente dai suoi profili social. “Ho iniziato questo tour entusiasta di tornare finalmente a suonare dal vivo dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, ma la realtà è che non ero affatto pronto per quanto sarebbe stato difficile il tour dopo questo periodo“. Shawn Mendes fa sapere che dopo un lungo confronto con il suo team e con professionisti di salute mentale è arrivato alla conclusione di doversi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Questa voltanon ce l’ha fatta. Se pochi giorni fa aveva comunicato ai fan che avrebbe posticipato le restanti date delperché era giunto al “punto di rottura”, ora il cantautoretutti gli show poiché ha bisogno di mettere la propriamentale al primo posto. La comunicazione arriva direttamente dai suoi profili social. “Ho iniziato questoentusiasta di tornare finalmente a suonare dal vivo dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, ma la realtà è che non ero affatto pronto per quanto sarebbe stato difficile ildopo questo periodo“.fa sapere che dopo un lungo confronto con il suo team e con professionisti dimentale è arrivato alla conclusione di doversi ...

