Roma, tragedia alla stazione Termini: una ragazza di 21 anni muore sotto un treno

tragedia alla stazione Termini di Roma. Una ragazza di 21 anni è morta dopo essere stata investita da un treno. Non si conosce ancora l'identità della vittima. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:15 di giovedì 28 luglio al binario 13 dove la vittima, una ragazza da quanto apprende il sito Roma Today, è caduta sotto la motrice di un convoglio in transito. Inutili i soccorsi, la giovane è deceduta sul colpo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco

