Omicidio di Valentina Giunta, ecco perché il figlio l’avrebbe uccisa (Di giovedì 28 luglio 2022) . Atteso l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Voleva cambiare vita Valentina Giunta. Aveva deciso di vendere casa, rompere ogni legame con il passato, portando con sé almeno il figlio più piccolo, di circa 10 anni. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Valentina Candia voleva dimenticare “un compagno violento finito in carcere per furti d’auto e per tentato Omicidio, suoceri che sarebbero riusciti a plagiare il maggiore dei suoi ragazzi, cresciuto adorando un genitore col quale da anni condivideva solo le videochiamate dalla cella”. Il figlio maggiore della vittima, quasi 15 anni, non aveva accettato la decisione della madre, covando una sorta di risentimento che lo avrebbe spinto ad ucciderla con quattro coltellate alla gola e alle spalle. A chiamare i soccorsi, si ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 28 luglio 2022) . Atteso l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Voleva cambiare vita. Aveva deciso di vendere casa, rompere ogni legame con il passato, portando con sé almeno ilpiù piccolo, di circa 10 anni. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera,Candia voleva dimenticare “un compagno violento finito in carcere per furti d’auto e per tentato, suoceri che sarebbero riusciti a plagiare il maggiore dei suoi ragazzi, cresciuto adorando un genitore col quale da anni condivideva solo le videochiamate dalla cella”. Ilmaggiore della vittima, quasi 15 anni, non aveva accettato la decisione della madre, covando una sorta di risentimento che lo avrebbe spinto ad ucciderla con quattro coltellate alla gola e alle spalle. A chiamare i soccorsi, si ...

361_magazine : Omicidio di Valentina Giunta, ecco perché il figlio l'avrebbe uccisa - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Valentina Giunta sarebbe stata uccisa dal figlio 15enne a Catania perché voleva allontanarlo dal padre, attualmente in carcere… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Valentina Giunta sarebbe stata uccisa dal figlio 15enne a Catania perché voleva allontanarlo dal padre, attualmente in carcere… - MichelleFiati_ : RT @rtl1025: ?? La #polizia ha fermato per omicidio il figlio 15enne di Valentina Giunta, la 32enne ferita mortalmente con colpi di arma da… - fanpage : Valentina Giunta sarebbe stata uccisa dal figlio 15enne a Catania perché voleva allontanarlo dal padre, attualmente… -