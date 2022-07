Napoli, il West Hai su Zielinski: atteso un rilancio degli Hammers (Di giovedì 28 luglio 2022) Il West Ham , squadra di Premier League , sta pensando ad ingaggiare Piotr Zielinski dal Napoli dopo aver concluso l'acquisto di Gianluca Scamacca dal Sassuolo . Come spiega la Gazzetta dello Sport , l'offerta degli Hammers sarebbe di 35 milioni di euro per il cartellino, e 5 di ingaggio al giocatore, che però non giocherebbe la Champions League. Al momento dunque la ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 28 luglio 2022) IlHam , squadra di Premier League , sta pensando ad ingaggiare Piotrdaldopo aver concluso l'acquisto di Gianluca Scamacca dal Sassuolo . Come spiega la Gazzetta dello Sport , l'offertasarebbe di 35 milioni di euro per il cartellino, e 5 di ingaggio al giocatore, che però non giocherebbe la Champions League. Al momento dunque la ...

CalcioNapoli24 : - Gazzetta_it : West Ham pronto alla maxi offerta per #Zielinski: ora il Napoli vacilla #calciomercato - CalcioNews24 : Il #WestHam pronto al secondo assalto per #Zielinski - SiamoPartenopei : Zielinski, il West Ham rilancia con un mega ingaggio. Il Napoli valuta due possibili sostituti - STnews365 : Napoli, il West Hai su Zielinski: atteso un rilancio degli Hammers. 35 milioni al Napoli e 5 al giocatore non basta… -