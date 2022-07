Marco Belinelli e Surface Pro 8 | «Con il tablet studio gli avversari»

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 28 luglio 2022) Istinto, classe, talento, ma anche un bel po' di tecnologia. Serve tutto per diventare come, capitano e leader della Virtus Bologna, una carriera straordinaria culminata con la conquista del titolo NBA nel 2014 con la maglia di San Antonio e un presente targato Vu Nere con tanti obiettivi ancora da raggiungere. Le sue capacità sul campo sono note a tutti, come racconta la sua storia vissuta per gran parte al di là dell'Atlantico, a sgomitare nel campionato più famoso del mondo, la NBA. Non tutti, però, conoscono l'altra faccia del campione, quello che ama la tecnologia e ci si affida anche per migliorarsi come giocatore. LEGGI ANCHE: Videogiochi NBA All-World, come funziona il nuovo gioco dedicato al basket NBA in stile Pokemon Go Ora puoi catturare i tuoi campioni preferiti dell'NBA sfruttando la realtà aumentata sfidando amici e ...