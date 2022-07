Letta: 'noi il grande partito della sinistra' Conte, i Cinquestelle terzo incomodo (Di giovedì 28 luglio 2022) - Si inasprisce il confronto tra Enrico Letta e Giuseppe Conte. Il segretario del Pd sembra aver definitivamente archiviato l'ipotesi di un alleanza elettorale E il capo politico dei Cinquestelle ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 28 luglio 2022) - Si inasprisce il confronto tra Enricoe Giuseppe. Il segretario del Pd sembra aver definitivamente archiviato l'ipotesi di un alleanza elettorale E il capo politico dei...

petergomezblog : Fratoianni: “Noi mai con Brunetta e Gelmini, nulla a che vedere con Calenda. Conte e Letta? Si riparlino”… - Ettore_Rosato : Noi abbiamo voluto Draghi e lo abbiamo sostenuto fino alla fine. Il Pd invece inseguiva Conte. E oggi Letta dice: c… - pdnetwork : FI, Lega e M5S hanno tradito ???? e ????. Noi difenderemo il lavoro fatto con #Draghi, ci concentreremo su diritti soc… - AubMax2 : @EnricoLetta #Letta non chiude a Renzi. Chiudiamo noi al PD non vitiamolo. - Diamant94271325 : RT @Poddighinu8493: Ma l'avete sentita l'ultima cazzata di letta che noi elettori del movimento 5 stelle voteremo PD ???? Sicuramente in gi… -