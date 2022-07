Lazio no stop: in chiusura anche gli affari Vecino e Provedel (Di giovedì 28 luglio 2022) A Roma il calciomercato non dorme mai. Perché la Lazio si sta dimostrando una delle squadre più attive della sessione estiva. Dopo aver tesserato il portiere Maximiano, Casale, Marcos Antonio, Cancellieri, Mario Gila e Romagnoli, adesso i biancocelesti sono vicini ad altri due colpi. Il primo è Matias Vecino, che già nelle prossime ore potrebbe sbarcare nella Capitale: la trattativa per il centrocampista svincolato dall’Inter è alle battute finali. Il giocatore firmerà un triennale – possibile l’inserimento di un’opzione per estendere l’accordo di un altro anno – a 1.5 milioni a stagione. La fumata bianca è attesa entro week-end, una volta trovato l’accordo sulle commissioni per l’entourage del trentenne, che lunedì 1° agosto dovrebbe svolgere le visite mediche. Arriva anche Provedel ANSA Ivan ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) A Roma il calciomercato non dorme mai. Perché lasi sta dimostrando una delle squadre più attive della sessione estiva. Dopo aver tesserato il portiere Maximiano, Casale, Marcos Antonio, Cancellieri, Mario Gila e Romagnoli, adesso i biancocelesti sono vicini ad altri due colpi. Il primo è Matias, che già nelle prossime ore potrebbe sbarcare nella Capitale: la trattativa per il centrocampista svincolato dall’Inter è alle battute finali. Il giocatore firmerà un triennale – possibile l’inserimento di un’opzione per estendere l’accordo di un altro anno – a 1.5 milioni a stagione. La fumata bianca è attesa entro week-end, una volta trovato l’accordo sulle commissioni per l’entourage del trentenne, che lunedì 1° agosto dovrebbe svolgere le visite mediche. ArrivaANSA Ivan ...

