Juventus, un altro addio in difesa: sostituto a sorpresa per Allegri (Di giovedì 28 luglio 2022) La Juventus valuta se effettuare un'altra cessione in difesa dopo quella di De Ligt: il nome dell'eventuale sostituto è stato individuato. Le complicazioni legate all'infortunio di Paul Pogba preoccupano la Juventus che, nelle prossime ore, valuterà se regalare a Massimiliano Allegri un'altra mezzala oppure restare così e dare fiducia ad Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli

