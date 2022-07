Inter, in ritardo i soldi dello Sponsor (Di giovedì 28 luglio 2022) Digitalbits, la criptovaluta nuovo Sponsor dell’Inter, è in crisi e dal sito nerazzurro è sparito ogni riferimento al brand Nuova grana di natura economica in casa Inter. Digitalbits, società di criptovaluta e main Sponsor dei nerazzurri, è già in ritardo sui pagamenti, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore. In risposta i vertici nerazzurri hanno risposto iniziando a cancellare tutti i riferimenti al brand sul sito del club e impostando anche l’eliminazione delle insegne pubblicitarie della criptovaluta anche dai led a bordocampo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Digitalbits, la criptovaluta nuovodell’, è in crisi e dal sito nerazzurro è sparito ogni riferimento al brand Nuova grana di natura economica in casa. Digitalbits, società di criptovaluta e maindei nerazzurri, è già insui pagamenti, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore. In risposta i vertici nerazzurri hanno risposto iniziando a cancellare tutti i riferimenti al brand sul sito del club e impostando anche l’eliminazione delle insegne pubblicitarie della criptovaluta anche dai led a bordocampo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

