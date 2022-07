Highlights e gol Lazio-Genoa 1-4 | amichevole 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 luglio 2022) Glicompleti di, sfida valida comepre-campionato in vista della nuova annata professionistica. Trionfo inaspettato del Grifone, con tripletta di Coda e gol di Gudmunsson a caratterizzarlo; dominiono nel secondo tempo, con prevalenza già evidente nel corso della prima frazione. Soltanto Immobile per il gol della bandiera dei biancocelesti, per il resto dei tempi regolamentari assolutamente spenti nel proporsi in proiezione offensiva. Di seguito ildei migliori momenti di, con liguri in trionfo per la sorpresa dell’intero pubblico italiano.1-4 () SportFace.