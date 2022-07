Galleria Montepergola | ecco le modalità di transito dal mese di agosto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDal prossimo 3e fino al 2 settembre 2022, nei giorni dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 14.00, ilall’interno della, lungo il raccordo autostradale Avellino – Salerno sarà consentito in un unico senso di marcia e solo in direzione Salerno a tutti i veicoli, e comunque nel rispetto delle limitazioni di velocità previste all’interno della stessa, mentre resterà interdetto ilin direzione Avellino per tutti i veicoli nella stessa fascia oraria. E’ questo il nuovo dispositivo di viabilità illustrato dall’Anas, nel corso della riunione del Tavolo Prefettizio riunitosi alla presenza dei rappresentanti della Regione Campania, Polizia Stradale, Carabinieri, Provincia, Confindustria, ...