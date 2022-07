Covid Italia, calano i ricoveri. In Cina lockdown a Wuhan per 4 casi (Di giovedì 28 luglio 2022) Cambia segno la curva dei ricoveri Covid in Italia, che adesso sono in calo. Ma la pandemia è tutt’altro che sconfitta. Il 28 luglio 60mila nuovi contagi e 199 vittime. Dopo l’ultimo mese in salita, la percentuale di occupazione dei posti letto ospedalieri da parte dei pazienti Covid nei reparti di area medica segna una lieve diminuzione, pari a -2%. Resta invece stabile il dato delle terapie intensive. I dati emergono da un report relativo alla settimana da 19 al 26 luglio. E provengono dagli ospedali aderenti alla rete sentinella della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Nell’ultima settimana, inoltre, si registra una diminuzione pari al -4,2% dei pazienti ‘con Covid’. Tuttavia i pazienti trovati incidentalmente positivi al tampone pre-ricovero – ma ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 28 luglio 2022) Cambia segno la curva deiin, che adesso sono in calo. Ma la pandemia è tutt’altro che sconfitta. Il 28 luglio 60mila nuovi contagi e 199 vittime. Dopo l’ultimo mese in salita, la percentuale di occupazione dei posti letto ospedalieri da parte dei pazientinei reparti di area medica segna una lieve diminuzione, pari a -2%. Resta invece stabile il dato delle terapie intensive. I dati emergono da un report relativo alla settimana da 19 al 26 luglio. E provengono dagli ospedali aderenti alla rete sentinella della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Nell’ultima settimana, inoltre, si registra una diminuzione pari al -4,2% dei pazienti ‘con’. Tuttavia i pazienti trovati incidentalmente positivi al tampone pre-ricovero – ma ...

