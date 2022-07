Clasica San Sebastian 2022, i favoriti: Tadej Pogacar sfida Remco Evenepoel. Occhio a Simon Yates (Di giovedì 28 luglio 2022) Appuntamento tradizionale ormai da anni appena terminata la Grande Boucle: spazio in Spagna, nei Paesi Baschi, alla Clasica di San Sebastian. Una corsa dura, ricca di salite anche con pendenze in doppia cifra, che spesso e volentieri premia corridori completi con una condizione super (magari in uscita dal Tour). Quest’anno la startlist presenta diversi nomi di lusso, dunque la lista dei favoriti si fa molto interessante. Il più atteso, dopo la seconda piazza sul podio di Parigi, è sicuramente Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Emirates sino all’ultimo giorno del Tour ha dimostrato di avere una discreta forma, dunque può tentare l’assalto al successo per consolarsi della Maglia Gialla sfuggita. A sfidarlo però uno che di classiche se ne intende, il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Appuntamento tradizionale ormai da anni appena terminata la Grande Boucle: spazio in Spagna, nei Paesi Baschi, alladi San. Una corsa dura, ricca di salite anche con pendenze in doppia cifra, che spesso e volentieri premia corridori completi con una condizione super (magari in uscita dal Tour). Quest’anno la startlist presenta diversi nomi di lusso, dunque la lista deisi fa molto interessante. Il più atteso, dopo la seconda piazza sul podio di Parigi, è sicuramente. Lo sloveno della UAE Emirates sino all’ultimo giorno del Tour ha dimostrato di avere una discreta forma, dunque può tentare l’assalto al successo per consolarsi della Maglia Gialla sfuggita. Arlo però uno che di classiche se ne intende, il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi ...

