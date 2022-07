Calciomercato, l’Ajax sfida il Bologna per Lorenzo Lucca (Di giovedì 28 luglio 2022) C’è un nuovo potenziale acquirente per Lorenzo Lucca. Sul centravanti dell’Under 21 della nazionale è forte l’interesse dell‘Ajax che, stando a quanto riportato da Sky, ha rilanciato l’offerta del Bologna. Gli olandesi hanno proposto al Pisa la stessa formula dei rossoblù, ossia il prestito con diritto di riscatto ma con una cifra superiore, operando così il sorpasso sulla società emiliana. La meta è ovviamente gradita da Lucca, nelle prossime ore è attesa invece una risposta del Bologna. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) C’è un nuovo potenziale acquirente per. Sul centravanti dell’Under 21 della nazionale è forte l’interesse dell‘Ajax che, stando a quanto riportato da Sky, ha rilanciato l’offerta del. Gli olandesi hanno proposto al Pisa la stessa formula dei rossoblù, ossia il prestito con diritto di riscatto ma con una cifra superiore, operando così il sorpasso sulla società emiliana. La meta è ovviamente gradita da, nelle prossime ore è attesa invece una risposta del. SportFace.

