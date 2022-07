Arriva la Patente delle Tecnologie Emergenti: ad ottobre parte il corso universitario (Di giovedì 28 luglio 2022) Nasce in Piemonte, a Torino, la prima “Patente delle Tecnologie Emergenti“: il nuovo percorso formativo “Human & Technology Licence for Business Innovation” è promosso dal Dipartimento di Management dell’Università di Torino e parte dalla considerazione che la trasformazione digitale richiede che le persone diventino agenti del cambiamento. Cos’è la Patente delle Tecnologie Emergenti? La Patente delle Tecnologie Emergenti è un corso universitario che sarà attivo da ottobre online e on demand per iniziativa di Paolo Biancone e Silvana Secinaro, rispettivamente professore ordinario di Economia ... Leggi su fmag (Di giovedì 28 luglio 2022) Nasce in Piemonte, a Torino, la prima ““: il nuovo performativo “Human & Technology Licence for Business Innovation” è promosso dal Dipartimento di Management dell’Università di Torino edalla considerazione che la trasformazione digitale richiede che le persone diventino agenti del cambiamento. Cos’è la? Laè unche sarà attivo daonline e on demand per iniziativa di Paolo Biancone e Silvana Secinaro, rispettivamente professore ordinario di Economia ...

la_dolly08 : @Bossebbasta2 Non ci si può distrarre un attimo.. e arriva l'età della patente..???? - NicolaAri : Mario ti vogliamo bene ma facci sapere dove vai che cambiamo strada. Scherzo ovviamente (prima che arriva l'eserci… - infoiteconomia : Patente digitale nell'app IO: cosa cambia e quando arriva - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Lagonegro (Pz), paga per avere una patente falsa ma viene truffato, il documento non arriva - Vpertweet : @_valegenni eh, allora rinnovala. Ci ho messo 5 minuti a rinnovarla: vai a scuola guida, fissi una visita medica, s… -