Agnelli sbranati a Gandellino | le fototrappole immortalano un canide | “Forse un giovane lupo”

(Di giovedì 28 luglio 2022). L’episodio risale alla notte del 15 luglio. Aldo Pasini, pastore di Gromo, intorno alle 3 è svegliato dallo scampanellio delle pecore. Prende una torcia ed esce subito a controllare: il gregge ha sfondato la recinzione elettrica. Sul prato, a 20 metri di distanza l’una dall’altra, giacciono le carcasse di 12di alcuni mesi di vita (un esemplare di razza bergamasca a 3 mesi può pesare 30 chili). “Presentavano i classici segni al collo lasciati dai canini del predatore: un lavoro rapido, ‘pulito’ e preciso, che nessun cane è in grado di fare – sostiene Michele Corti, docente di zootecnia di montagna all’Università degli Studi di Milano e gestore del sito Ruralpini -. Anche la tecnica per fare uscire le pecore – secondo il professore – mette in evidenza la presenza di unadulto ed esperto”. Il fatto è accaduto ...

