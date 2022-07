Tir in fiamme tra Benevento e Avellino est: paura sull’autostrada A16 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn mezzo pesante che trasportava materiale plastico è andato in fiamme sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. E’ successo poco dopo le 16.30 nel tratto compreso tra Benevento e Avellino est in direzione Napoli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6/o Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Il tratto di strada in un primo momento è stato chiuso, ma attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 2 km di coda in direzione Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn mezzo pesante che trasportava materiale plastico è andato inA16 Napoli-Canosa. E’ successo poco dopo le 16.30 nel tratto compreso traest in direzione Napoli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6/o Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Il tratto di strada in un primo momento è stato chiuso, ma attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 2 km di coda in direzione Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

