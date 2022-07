Rita Atria, 17 anni, vittima della mafia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Cosa ci diresti tu, Rita Atria, se oggi potessi parlarci? Cosa insegneresti a queste generazioni sempre più strane, più viziate, più coccolate, tu, che hai davvero rinunciato a tutto pur di far trionfare la verità? Forse, quando ti pensiamo, dovremmo chiedercelo. E forse per chi non la conosce o per chi l’ha solo sentita nominare, ogni tanto, in un documentario sulla lotta alla mafia o l’altro, è il caso di ripassarla, la tua storia. Chi era Rita Atria? Rita era una ragazza di soli 17 anni. Poco più di un’adolescente, non più bambina ma ancora neanche pienamente una donna adulta. Ma era sveglia, Rita. Sapeva distinguere il bene dal male. E sapeva che la mafia non era ciò che la sua famiglia e la Sicilia le raccontava: non erano i ... Leggi su dilei (Di mercoledì 27 luglio 2022) Cosa ci diresti tu,, se oggi potessi parlarci? Cosa insegneresti a queste generazioni sempre più strane, più viziate, più coccolate, tu, che hai davvero rinunciato a tutto pur di far trionfare la verità? Forse, quando ti pensiamo, dovremmo chiedercelo. E forse per chi non la conosce o per chi l’ha solo sentita nominare, ogni tanto, in un documentario sulla lotta allao l’altro, è il caso di ripassarla, la tua storia. Chi eraera una ragazza di soli 17. Poco più di un’adolescente, non più bambina ma ancora neanche pienamente una donna adulta. Ma era sveglia,. Sapeva distinguere il bene dal male. E sapeva che lanon era ciò che la sua famiglia e la Sicilia le raccontava: non erano i ...

