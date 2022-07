Migranti: Letta, 'non voteremo rifinanziamento per Guardia costiera libica' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo deciso oggi di non votare a favore del rifinanziamento della missione di sostegno alla Guardia costiera libica. L'anno scorso avevamo votato con l'impegno ad un percorso di cambiamento. Questo impegno non si è poi realizzato". Lo annuncia in un tweet il segretario dem, Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo deciso oggi di non votare a favore deldella missione di sostegno alla. L'anno scorso avevamo votato con l'impegno ad un percorso di cambiamento. Questo impegno non si è poi realizzato". Lo annuncia in un tweet il segretario dem, Enrico

