Lufthansa: oltre 1000 voli cancellati per sciopero personale (Di mercoledì 27 luglio 2022) È iniziato lo sciopero del personale di terra della Lufthansa, che ha annunciato per oggi la cancellazione di oltre mille voli dagli scali tedeschi di Monaco e Francoforte. Una protesta indetta dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) È iniziato lodeldi terra della, che ha annunciato per oggi la cancellazione dimilledagli scali tedeschi di Monaco e Francoforte. Una protesta indetta dal ...

Italian : Lufthansa: oltre 1000 voli cancellati per sciopero personale - nuova_venezia : Lufthansa, oltre 1000 voli cancellati per lo sciopero del personale - Corriere : Scioperi, Lufthansa cancella oltre mille voli: 134 mila passeggeri restano a terra - iconanews : Lufthansa: oltre 1000 voli cancellati per sciopero personale - studiomarzocchi : Ultima Ora: Lufthansa sciopero oggi: quando finisce? Mille voli cancellati e disagi per i passeggeri #economia… -