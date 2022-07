Liberato | svelata l’identità del misterioso trapper napoletano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Prova regina, una bolla Siae: dietro il cappuccio dici sarebbe il cantautore partenopeo Gennaro Nocerino Dietro il cappuccio disi nasconderebbe il cantautore Gennaro Nocerino: la teoria ha iniziato a fare il giro del web nel pomeriggio di ieri, quando sul sito della Siae è comparsa una bolla che accreditava proprio a Nocerino, la composizione di un brano delpartenopeo, We came from Napoli. Ma gli indizi non finiscono qui: mettendo a confronto alcuni video, si possono infatti notare somiglianze sospette tra Gennaro Nocerino e, sia a livello di timbrica vocale che nel modo che hanno di rapportarsi al loro pubblico durante i concerti. Negli anni diversi interpreti erano stati accostati alautore di Nove Maggio: da Livio ...

IlContiAndrea : Svelata pure l’identità di #Liberato. Cosa ci rimane nella vita? - flazia24 : RT @IlContiAndrea: Svelata pure l’identità di #Liberato. Cosa ci rimane nella vita? - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Svelata pure l’identità di #Liberato. Cosa ci rimane nella vita? - 361_magazine : Ecco chi sarebbe #Liberato - senzalattosi0 : io non capisco il perché sia stata svelata l’identità di Liberato, ne avevamo bisogno? no -

Secondo molti si tratterebbe di un indizio quanto mai chiaro dell'identità del cantautore napoletano, che evidentemente è iscritto alla Siae con lo pseudonimoe non con il suo nome di ...Un brano del cantautore - rapper napoletano è stato associato al producer conosciuto nel mondo della musica elettronica come 'Herr ...Chi è Liberato Nessuno, se non pochi sanno davvero chi sia l'artista napoletano che non si è mai fatto vedere in viso in pubblico.Non è la prima volta che l'identità di Liberato, il cantautore-rapper napoletano dal volto incappucciato, viene rivelata. E' successo già in passato (Livio Cori in primis), prima che puntuale arrivass ...