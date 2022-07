Il Napoli ufficializza il coreano Kim

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Kim Min-jae è ufficialmente un nuovo giocatore del. Il nuovo acquisto è stato annunciato da un tweet di Aurelio De Laurentiis, che ha preceduto di qualche minuto i canali social del club campano. Il classe 1996, soprannominato "The Monster" per la sua prestanza fisica, è stato pagato 20 milioni di euro al Fenerbahce e nella rosa di Spalletti andrà a rimpiazzare Kalidou Koulibaly.Si tratta del secondo innesto nel reparto, dopo l'ingaggio di Ostigard dal Brighton. Dopo le visite mediche, il 25enneha firmato il suo contratto: accordo per 3 anni con l'opzione per altre due stagioni. Presente anche una clausola rescissoria, valida solo per l'estero, da 45 milioni di euro.