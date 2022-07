Gas, accordo Ue su taglio del 15%: cosa prevede davvero per l’Italia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug – Gli Stati membri dell’Ue hanno accettato il piano per l’emergenza gas pensato dalla Commissione europea. cosa prevede il piano?Un taglio volontario (obbligatorio se viene dichiarata l’allerta nel caso di emergenza energetica) del 15% dei consumi tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023. Di fatto i ministri dell’Energia degli Stati membri hanno così approvato la proposta della Commissione guidata da Ursula von der Leyen, contenuta in un regolamento denominato “Piano per salvare l’inverno”, chiedendo e ottenendo alcune deroghe. Il piano ha visto la contrarietà dell’Ungheria, perché lo ritiene “inapplicabile”. In questo caso però Budapest non poteva porre il veto perché per l’approvazione era sufficiente la maggioranza qualificata. Tra i Paesi membri che potranno contare su esenzioni c’è anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug – Gli Stati membri dell’Ue hanno accettato il piano per l’emergenza gas pensato dalla Commissione europea.il piano?Unvolontario (obbligatorio se viene dichiarata l’allerta nel caso di emergenza energetica) del 15% dei consumi tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023. Di fatto i ministri dell’Energia degli Stati membri hanno così approvato la proposta della Commissione guidata da Ursula von der Leyen, contenuta in un regolamento denominato “Piano per salvare l’inverno”, chiedendo e ottenendo alcune deroghe. Il piano ha visto la contrarietà dell’Ungheria, perché lo ritiene “inapplicabile”. In questo caso però Budapest non poteva porre il veto perché per l’approvazione era sufficiente la maggioranza qualificata. Tra i Paesi membri che potranno contare su esenzioni c’è anche ...

