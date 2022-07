“Finalmente si è saputo”. Francesco Totti, la decisione su Noemi Bocchi rimescola tutti i fatti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo la diffusione dei due comunicati disgiunti, che hanno segnato la tristissima fine del loro matrimonio ed in modo alquanto teso e misterioso, Ilary Blasi e Totti non si sarebbe più visti. Probabilmente si era mai verificata una lontananza simile per la coppia che ha appassionato per decenni gli italiani. Lei, subito dopo, era voltata a Zanzibar, in Tanzania, con i tre figli e la sorella Silvia. Mentre Francesco Totti, a detta di tutti, era con Noemi Bocchi. Una situazione estremamente delicata per la famiglia e, perciò, lui avrebbe deciso di andarci coi piedi di piombo. Numerose indiscrezioni, provenienti da altrettante testate del mondo della cronaca rosa, vedevano Francesco Totti già convivere con la sua nuova fiamma, conosciuta durante un ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo la diffusione dei due comunicati disgiunti, che hanno segnato la tristissima fine del loro matrimonio ed in modo alquanto teso e misterioso, Ilary Blasi enon si sarebbe più visti. Probabilmente si era mai verificata una lontananza simile per la coppia che ha appassionato per decenni gli italiani. Lei, subito dopo, era voltata a Zanzibar, in Tanzania, con i tre figli e la sorella Silvia. Mentre, a detta di, era con. Una situazione estremamente delicata per la famiglia e, perciò, lui avrebbe deciso di andarci coi piedi di piombo. Numerose indiscrezioni, provenienti da altrettante testate del mondo della cronaca rosa, vedevanogià convivere con la sua nuova fiamma, conosciuta durante un ...

chrischristinae : riconóscere v. tr.: 1. Percepire o individuare qualcuno o qualcosa come già noto Orbene, non 'riconosco' più i m… - Sun_shineBeauty : Finalmente ho saputo cosa era!! - CellePrati : Chissà che dolore non riuscire a farsi trovare. Che le appartiene, ti appartiene, vi ha legato vi legherà per sempr… - account11845930 : #Fratoianni fai schifo, sempre saputo della sua falsità, un borghese mascherato, ora lo sanno tutti finalmente - Danielaa_AsRoma : RT @AnnaMDiGennaro: Maria Maddalena: una donna che nella sua vita ha smarrito tante volte la strada che conduce a Gesù, ma che ha saputo fi… -