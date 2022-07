Filippine | scossa di magnitudo 7 nel Nord | sentita fino a Manila

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Violentadi terremoto di7 alle ore 8:43 locali (le 2:43 in Italia) nelest dell'isola filippina di Luzon. Le immagini pubblicate sui social mostrano persone che fuggono dalla ...

