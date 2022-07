F1 | GP Ungheria 2022 | numeri | statistiche | curiosità Verstappen e Leclerc cercheranno di “usurpare” il regno a Hamilton

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La Formula Uno arriva a quello che viene ormai convenzionalmente ritenuto il giro di boa della stagione, ovvero l’ultima gara prima della lunga pausa estiva. Domenica 31 luglio il Circus manderà in scena il Gran Premio d’, ormai diventato appuntamento fisso nel calendario. La prima edizione dell’evento si disputò nel 1986 e rappresentò un accadimento epocale, poiché il mondo era ancora diviso in due blocchi e quel GP fu il primo a tenersi oltrecortina. Inizialmente la gara magiara era benedetta da autentici bagni di folla, poiché per il pubblico est europeo rappresentava l’unica occasione per assistere dal vivo a un Gran Premio di Formula 1. Con il crollo del Muro di Berlino e l’apertura delle frontiere conseguente al crollo dell’impero comunista, l’appuntamento ha visto calare notevolmente l’affluenza di spettatori. Cionondimeno, superata la crisi della ...

'Mi trovo bene in, sono arrivato nelle prime sei posizioni nelle ultime tre gare'. Così il pilota dell'Alphatauri Pierre Gasly si carica in vista del Gran Premio dell', ultimo appuntamento prima della pausa estiva. 'Mi piace molto il percorso, è tortuoso e tecnico da guidare con pochissimi rettilinei - spiega - . È unico nel suo genere, uno dei miei ...Come guardare il Gran Premio di Ungheria di F1 in streaming su PC, smartphone, tablet e smart TV. In diretta da Budapest grazie a NOW.Il direttore Motorsport Pirelli Mario Isola è intervenuto in vista del Gran Premio d'Ungheria, ultimo appuntamento prima della pausa estiva.